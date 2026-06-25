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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Zach Nutall'ı kadrosuna kattı

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TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin Ligi'nde forma giyen ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile 2026-2027 sezonu için anlaşma sağladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin liginde forma giyen ABD'li oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini Sam Houston State ve Southern Methodist University'de (SMU) geçiren, Avrupa'ya ilk adımını Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki ile atan Zach Nutall, 2024-2025 sezonunda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı adına mücadele verdikten sonra rotayı Çin'e çevirdi.

Geçen sezon Xinjiang Flying Tigers forması giyen 1999 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Zach Nutall, Çin CBA Ligi'nde oynadığı 42 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA / Cem Şan
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