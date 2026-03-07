Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Ankara'daki milli takım kampını ziyaret etti

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Kerim Koç, Ankara'da kampa devam eden Para Masa Tenisi Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki ziyarette Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği TMTF Başkanı Koç, yarın sona erecek kampta milli sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden federasyon başkanı Koç, yaklaşan uluslararası turnuvalar öncesinde milli takıma başarı diledi.