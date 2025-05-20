TMOK'tan İki İsim EFPM'de Görev Aldı

TMOK'tan İki İsim EFPM'de Görev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı, Avrupa Fair Play Hareketi yönetiminde görevlendirildi.

Yunanistan'da 17-19 Mayıs tarihlerinde Antik Olimpiyat Akademisi'nde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kuruluna Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) iki isim seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, EFPM Yönetim Kurulunda, komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulunda görevlendirildi.

Açıklamada, "Fair play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.