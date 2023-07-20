TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları Açıklandı
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Ödüller, kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu alan isimlere verilecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları belli oldu.
"İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 41'ncisi düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler, gerekçeleri ile birlikte duyuruldu.Büyük Ödülleri Kariyer dalında AIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca, Davranış dalında Antrenör Ebru Kavzan, Tanıtım dalında Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi Hüseyin Sakarya kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi Kütahya/Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat, Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması'nın sahibi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu'nun sahipleri Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü ve ATA Spor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu ile tenis hakemi Mutlu Yücebaş'ın oldu. Pandemi koşulları ile 3 yıldır tören düzenlenmeden bireysel olarak verilen ödüller, bu yıl eylül ayında Olimpiyatevi'nde düzenlenecek büyük törenle sahiplerine takdim edilecek.TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri KazananlarıSportif Fair Play Kariyer Dalı Büyük ÖdülMurat AğcaAIPS Avrupa Genel Sekreteri
Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref DiplomasıProf. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu Uluslararası Güreş Hakemi
Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref DiplomasıBuse Naz Çakıroğlu Milli Boksör
Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama MektubuTamer Başlığ Yelken Antrenörü
Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama MektubuSait BabaoğluBakırköy Belediyesi Spor Müdürü/ATA Spor Kulübü Kurucusu
Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama MektubuMUTLU YÜCEBAŞTenis Hakemi
Sportif Fair Play Davranış Dalı Büyük ÖdülEbru KavzanAntrenör
Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref DiplomasıTürkiye Voleybol Federasyonu
Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref DiplomasıCan Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü
Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama MektubuBurak Gözeneli Fenerbahçe Koleji Basketbolcusu
Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama MektubuYağmur Tuna Milli Kayakçı
Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama MektubuHatayspor Futbol Takımı
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Büyük ÖdülHüseyin Sakarya Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref DiplomasıMehmet Zeki KutluKocaeli Üni. SBF Öğretim Görevlisi
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref DiplomasıHakan Altürk TRT Spor ve TRT Spor Yıldız Kanal Koordinatörü
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref DiplomasıÇağatay Çıtlak Spor İstanbul Basın Danışmanı
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama Mektubuİhlas Haber Ajansı (İHA)
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama MektubuHüseyin DoğruAA Spor Editörü
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2022 Toplumsal Fair Play ÖdülüÖzgür Bozat
Kütahya/Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü