Üye Girişi
Haberler

TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları Açıklandı

Spor Haberleri

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Ödüller, kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu alan isimlere verilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları belli oldu.

"İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 41'ncisi düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler, gerekçeleri ile birlikte duyuruldu.

Büyük Ödülleri Kariyer dalında AIPS Avrupa Genel Sekreteri Murat Ağca, Davranış dalında Antrenör Ebru Kavzan, Tanıtım dalında Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi Hüseyin Sakarya kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi Kütahya/Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat, Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması'nın sahibi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu'nun sahipleri Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü ve ATA Spor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu ile tenis hakemi Mutlu Yücebaş'ın oldu. Pandemi koşulları ile 3 yıldır tören düzenlenmeden bireysel olarak verilen ödüller, bu yıl eylül ayında Olimpiyatevi'nde düzenlenecek büyük törenle sahiplerine takdim edilecek.

TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Büyük Ödül

Murat Ağca

AIPS Avrupa Genel Sekreteri

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması

Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu

Uluslararası Güreş Hakemi

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması

Buse Naz Çakıroğlu

Milli Boksör

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

Tamer Başlığ

Yelken Antrenörü

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

Sait Babaoğlu

Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü/ATA Spor Kulübü Kurucusu

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

MUTLU YÜCEBAŞ

Tenis Hakemi

Sportif Fair Play Davranış Dalı Büyük Ödül

Ebru Kavzan

Antrenör

Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref Diploması

Türkiye Voleybol Federasyonu

Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref Diploması

Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Burak Gözeneli

Fenerbahçe Koleji Basketbolcusu

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Yağmur Tuna

Milli Kayakçı

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Hatayspor Futbol Takımı

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Büyük Ödül

Hüseyin Sakarya

Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Mehmet Zeki Kutlu

Kocaeli Üni. SBF Öğretim Görevlisi

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Hakan Altürk

TRT Spor ve TRT Spor Yıldız Kanal Koordinatörü

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Çağatay Çıtlak

Spor İstanbul Basın Danışmanı

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama Mektubu

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama Mektubu

Hüseyin Doğru

AA Spor Editörü

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2022 Toplumsal Fair Play Ödülü

Özgür Bozat

Kütahya/Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title