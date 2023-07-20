TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları Açıklandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Ödüller, kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu alan isimlere verilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları belli oldu.

"İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 41'ncisi düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler, gerekçeleri ile birlikte duyuruldu.

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Davranış Dalı Büyük Ödül

Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Davranış Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Davranış Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Büyük Ödül

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama Mektubu

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Kutlama Mektubu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2022 Toplumsal Fair Play Ödülü

Kütahya/Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü