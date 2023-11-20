TKBL: Galatasaray: 89 Melikgazi Kayseri Basketbol: 85
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Melikgazi Kayseri Basketbol salondan 4 sayı farkla 89-85 mağlubiyetle ayrıldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Melikgazi Kayseri Basketbol salondan 4 sayı farkla 89-85 mağlubiyetle ayrıldı. Kayseri ekibi bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sezer Bor, Mustafa Çeltiker
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nalyssa Smith (18), Myisha Tyelle Allen (30), Yağmur Kübra Taşar (5), Büşra Akbaş (3), Sude Yılmaz (8), Mikiah Harrigan (5), Meltem Yıldızhan (5), Vanloo (15)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic (20), Aaryn Ellenberg (23), Ayşegül Günay Aladağ (16), Breanna Richardson (12), Nazlı Bircan Gökdemir (4), Joyner Holmes (10), Merve Arı, Damla Gezgin
Periyotlar:
1. Periyot: 19-26 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 37-46 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 61-62 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ