TJK Başkanı Serdal Adalı: Türk Atçılığı Geleceği Parlak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada Türk atçılığının potansiyelinin büyük, geleceğinin de parlak olduğunu söyledi.

Türkiye Jokey Kulübü 2025 yılı bütçeleri ve tüzük tadili ile ilgili olağan genel kurul toplantısı, Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirildi.

TJK Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda yaptığı konuşmada, atçılık sektörünün büyümeye açık olduğunun altını çizdi.

Türk atçılığını dünya standartlarında icra etmek için çalıştıklarını dile getiren Adalı, "Satış artırıcı uygulamalarımızla terminallerimizi yeniledik. 26 Kasım'da sabit ihtimalli bahsi başlattık. Benzeri satış arttırıcı uygulamalarımız ile 2024 yılı için yüzde 100 ile bütçelediğimiz satış hedefimizin yüzde 115 olarak gerçekleşeceğinin müjdesini vermek isterim. Tüm atçılık camiamız için hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Adalı, bu konuda kendisine destek veren TJK Yönetim Kuruluna ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Adalı'nın konuşmasının ardından TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, dernek ve iktisadi işletmenin 2025 yılı bütçe detaylarını üyelere aktardı. 2025 bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.