TİY, Delibalta ile anlaştı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, uzun bir aradan sonra sessizliğini Sakaryaspor'un stoper oyuncusu Eyüpcan Delibalta'yı transfer ederek bozdu. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, uzun bir aradan sonra sessizliğini Sakaryaspor'un stoper oyuncusu Eyüpcan Delibalta'yı transfer ederek bozdu. Forvet Taha Balcı'nın ardından sessizliğe bürünen sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Sakaryaspor'un şampiyonluğuna katkı sağlayan Eyüpcan Delibalta'yı renklerine kattı. Sakaryaspor'da geçen sezon 20 kez forma giyen Delibalta 1 gol kaydetti. Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, dış transferde Taha'nın ardından Eyüpcan ile anlaşarak kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise, stoper Eyüpcan Delibalta transferinin ardından şampiyonluk yolunda en iddialı takımı kuracaklarını belirtti. Başkan Bozdoğan, şampiyon adayı değil, şampiyon olacak takımın kadrosunu kuracaklarını söyledi. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Sakaryaspor Taha Balcı Tarsus Spor Haberler

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