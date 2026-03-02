Haberler

Tırhandil Cup Kış Trofesi Bodrum'da Gerçekleşti

Bodrum'da düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin dördüncü ayağı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapıldı. 10 teknenin katıldığı yarış, toplam 22 millik zorlu parkuruyla dikkat çekti. Yarış Bodrum Kalesi önünden start alırken, Karaada ve Göçek Adası dönüşlü bir rota izledi. Finiş de aynı noktada gerçekleşti. Whisper S, Hızır 1 ve Beliz G tekneleri genel klasmanda ilk üçte yer aldı.

BODRUM'un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması ve denizcilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin dördüncü ayağı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. 10 teknenin katıldığı yarış trofenin en uzun parkuru olmasıyla öne çıktı. Bodrum Kalesi önünden verilen startın ardından filonun rotası Karaada ve Göçek Adası dönüşlü olarak belirlendi. Toplam 22 millik zorlu etap, hızın yanı sıra rota bilgisi, rüzgar okuma becerisi ve ekip uyumunu da ön plana çıkardı. Yarışın finişi yine Bodrum Kalesi önünde alınırken, tarihi yarımadanın silueti eşliğinde tamamlanan etap görsel olarak etkileyici bir atmosfer sundu. Yarışta 4'üncü ayak genel klasmanda; Whisper S, Hızır 1, Beliz G dereceye girdi.

