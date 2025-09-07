Tire 2021 FK Yeni Transferlerle Güçleniyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, kadrosuna üç yeni oyuncu kattı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Kelkit Hürriyet Spor'da oynayan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ege Batur, Balıkesirspor'dan aynı yaştaki orta saha Ersin Coşğun ve Göztepe altyapısından 17 yaşındaki Tireli genç oyuncu Efe Uymur'la sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor