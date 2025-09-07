Haberler

Tire 2021 FK Yeni Transferlerle Güçleniyor

Tire 2021 FK Yeni Transferlerle Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Tire 2021 FK, kadrosuna üç yeni oyuncu ekledi. 19 yaşındaki defans oyuncusu Ege Batur, orta saha oyuncusu Ersin Coşğun ve genç yetenek Efe Uymur ile sözleşme imzalandı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, kadrosuna üç yeni oyuncu kattı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Kelkit Hürriyet Spor'da oynayan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ege Batur, Balıkesirspor'dan aynı yaştaki orta saha Ersin Coşğun ve Göztepe altyapısından 17 yaşındaki Tireli genç oyuncu Efe Uymur'la sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ege
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.