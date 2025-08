Tire 2021 FK, Umut Can Çoban'ı Takıma Dahil Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, dış transferde Alanya 1221'den 23 yaşındaki eski sol beki Umut Can Çoban'la anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce formamızı başarıyla terleten, mücadele ruhu ve karakteriyle tribünlerimizin sevgilisi haline gelen Umut Can Çoban yeniden Tire Futbol Kulübü'müzde. Tecrübesi, azmi ve Tire'ye olan aidiyetiyle yeni sezonda takımımıza güç katacak olan Umut Can'a tekrar hoşgeldin diyor, sarı-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Umut Can, geçen sezon devre arasında kulüpten ayrılmış ve boşta kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor