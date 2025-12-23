Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal takımdan memnun

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı ilk yarının son maçında Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek devre arasına ilk 5'in 3 puan gerisinde 8'inci sırada giren 25 puanlı Tire 2021 FK'da teknik direktör Ufuk Uysal, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Kadrodan 10 futbolcusu bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen yarışı bırakmayan Tire'de teknik patron Uysal, "İlk yarıda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ettik. Ligin zorlu temposu içerisinde zaman zaman dalgalanmalar yaşasak da takımımızın ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve gelişimden memnunuz" dedi.

"Oynadığımız maçlar bize hem güçlü yönlerimizi hem de geliştirmemiz gereken alanları net şekilde gösterdi" diyen Tire'nin 56 yaşındaki çalıştırıcısı şöyle devam etti: "Özellikle takım oyunu, mücadele gücü ve sahadaki karakter anlamında önemli mesafe kat ettik. Eksiklerimizi biliyoruz ve ikinci devreye daha hazır, daha istikrarlı bir şekilde girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; sahada daha kararlı, daha üretken ve Tire Futbol Kulübü'ne yakışan bir oyun sergilemek. Bu yolda bize her zaman destek olan taraftarımıza, camiamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci devrede çok daha güçlü bir Tire FK izleteceğiz."