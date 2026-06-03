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Tire 2021 FK'nin yarışmacı haklarını Gaziemir A.Ş. aldı

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TFF 3. Lig ekibi Tire 2021 FK, yeni sezondan itibaren futbol faaliyetlerini Gaziemir A.Ş. çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Böylece BAL ekibi Gaziemir A.Ş., TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Tire 2021 FK, yeni sezon itibarıyla futbol faaliyetlerini Gaziemir A.Ş. adıyla sürdüreceğini duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 2021 FK'de flaş bir gelişme yaşandı. Gaziemir A.Ş.'nin, Tire 2021 FK'nin yarışmacı haklarını devraldığı ifade edildi. Konuyla ilgili Tire 2021 FK'den yapılan açıklamada, "Yeni sezondan itibaren futbol faaliyetlerimizi Gaziemir çatısı altında sürdürme kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün vizyonu, yönetim anlayışı ve hedefleri doğrultusunda Gaziemir'de aynı kararlılık ve inanç ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Böylece Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi olan Gaziemir A.Ş., yeni sezon itibarıyla TFF 3. Lig'de mücadele edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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