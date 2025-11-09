Tire 2021 FK, Denizli İdmanyurdu'nu Mağlup Ederek Play-Off İçin İddialı Duruma Geldi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden Tire 2021 FK, 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirerek Play-Off için yeniden iddialı konuma geldi. İç sahada daha önce çıktığı 4 maçı kazanan, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan dişli rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini yaşatan İzmir temsilcisi 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgiyle 16 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takımda santrfor Atakan Akbulut (24), Denizli İdmanyurdu karşısında 8'inci golünü kaydetti. Toplam 15 gol atarak Tire'yi sırtlayan Atakan, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Tire FK, önümüzdeki hafta Eskişehirspor'u konuk edecek. Takımda Anıl Doyuran ise sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor