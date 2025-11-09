Haberler

Tire 2021 FK, Denizli İdmanyurdu'nu Mağlup Ederek Play-Off İçin İddialı Duruma Geldi

Tire 2021 FK, Denizli İdmanyurdu'nu Mağlup Ederek Play-Off İçin İddialı Duruma Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Tire 2021 FK, deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Atakan Akbulut'un 8. golüyle galip gelen Tire, Play-Off yolunda önemli bir adım attı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden Tire 2021 FK, 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirerek Play-Off için yeniden iddialı konuma geldi. İç sahada daha önce çıktığı 4 maçı kazanan, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan dişli rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini yaşatan İzmir temsilcisi 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgiyle 16 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takımda santrfor Atakan Akbulut (24), Denizli İdmanyurdu karşısında 8'inci golünü kaydetti. Toplam 15 gol atarak Tire'yi sırtlayan Atakan, gol krallığı yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Tire FK, önümüzdeki hafta Eskişehirspor'u konuk edecek. Takımda Anıl Doyuran ise sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.