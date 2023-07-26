Tirana maçında yoklar! Şenol Güneş'ten taraftarı üzecek sakatlık açıklaması
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncular için de konuşan Güneş, "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Bu maçın kadrosunda olmayacak. Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Ghezzal, Amartey, Cenk, Tayyip ve Emrecan'ın maçta yer alamayacağını belirtti.
GHEZZAL KADRODA YOK
Tirana karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan ve sakat oyuncular hakkında açıklamalar yapan Güneş, "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Bu maçın kadrosunda olmayacak" ifadelerini kullandı."AMERTEY, CENK, TAYYİP VE EMRECAN OLMAYACAK"
Öte yandan diğer futbolcuların durumunu da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak" dedi.