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Tirana maçında yoklar! Şenol Güneş'ten taraftarı üzecek sakatlık açıklaması

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncular için de konuşan Güneş, "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Bu maçın kadrosunda olmayacak. Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Ghezzal, Amartey, Cenk, Tayyip ve Emrecan'ın maçta yer alamayacağını belirtti.

GHEZZAL KADRODA YOK

Tirana karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan ve sakat oyuncular hakkında açıklamalar yapan Güneş, "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Bu maçın kadrosunda olmayacak" ifadelerini kullandı.

"AMERTEY, CENK, TAYYİP VE EMRECAN OLMAYACAK"

Öte yandan diğer futbolcuların durumunu da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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