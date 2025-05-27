Tijana Boskovic VakıfBank'a Transfer Oldu

Tijana Boskovic VakıfBank'a Transfer Oldu
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Eczacıbaşı'nda 10 yıl geçiren Tijana Boskovic'in VakıfBank'a transferi resmi olarak duyuruldu. Eczacıbaşı, oyuncusuna veda ederken duygu dolu bir mesaj paylaştı.

ECZACIBAŞI'nda uzun yıllardır forma giyen Tijana Boskovic'in VakıfBank'a transferi resmen duyuruldu. 25 Mayıs'ta Eczacıbaşı SK sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Bu kulübün kapılarından 18 yaşında genç bir kız girdi ve gerisi tarih. Biz sevgimizi verdik, sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Sen her zaman bir kaplan olacaksın, her zaman bizim sevgili Tico'muz. Asla unutulmayacaksın, elveda Tijana Boskovic" paylaşımını yapmıştı. Bugün Vakıfbank SK sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tijana Boskovic'in VakıfBank'a transferini duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Bu tutkuyu biliyorum! VakıfBank'a hoş geldiniz, Tijana Boskovic" ifadelerini kullandı.

Tijana Boskovic ise Eczacıbaşı'na yaptığı veda paylaşımında, "Birlikte geçirdiğimiz 10 yılın ardından hissettiklerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulmak zor. Sanki dün, 2015'te Ayazağa'daki korta ilk adımımı attığımda ve sizin gibi bir organizasyonun parçası olmanın ne anlama geldiğini hissettiğimde gibi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Tijana Boskovic gelecek sezon Sarı-siyahlı takımda mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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