TİGEM, 17 safkan Arap kısrağı ve 9 koşu tayını 23-27 Kasım'da satacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 baş safkan Arap damızlık kısrağı ile 9 baş safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 17 baş safkan Arap damızlık kısrağı ile 9 baş safkan Arap koşu tayının (4 baş dişi, 5 baş erkek) satışı, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinden elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 23 Kasım'da başlayıp 27 Kasım'da sona erecek. Kısraklar ve taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlayarak ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA