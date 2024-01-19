KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Malatya deplasmanında sahne alacak.

Tiffany & Tomato Bordospor, KFC Kadınlar 1. Lig B Grubu 16. hafta maçında deplasmanda Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol'la karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kazanarak küme düşme hattından hızla uzaklaşan bordo-beyazlılar, Malatya deplasmanında da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak olan maça Muhammed Ali Clay Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ