İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Tiago Splitter: "Fenerbahçe çok iyiydi"

Tiago Splitter:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan Euroleague play-off serisinde 89-72 mağlup olduklarını belirtti. Splitter, Fenerbahçe'nin savunma ve hücumda çok iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

- Tiago Splitter: "Fenerbahçe çok iyiydi"

İSTANBUL - Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, Fenerbahçe Beko'ya çok kötü yenildiklerini belirterek, "Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi" dedi.

THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol, İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşırken parkeden 89-72 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter değerlendirmelerde bulundu. Splitter, "Çok kötü yenildik. Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi. Çok zor atışları başardılar. Savunmaları çok iyiydi. Biz ise fiziksel olarak çok iyi değildik. Fenerbahçe çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bugün ribaundları domine etti"

Eşleşmenin 3. maçıyla ilgili ise Brezilyalı başantrenör, "Çok klişe bir şey söyleyeceğim; eve gidip taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Tüm eforumuzu sergileyeceğiz. Atışları kaçırmamamız gerekiyor. Fenerbahçe bugün ribaundları domine etti. Yeni bir şey taraflarımız için. Onlara çok ihtiyacımız var. Destekleri önemli olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.