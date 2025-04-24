- Tiago Splitter: "Fenerbahçe çok iyiydi"

İSTANBUL - Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, Fenerbahçe Beko'ya çok kötü yenildiklerini belirterek, "Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi" dedi.

THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol, İstanbul'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşırken parkeden 89-72 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter değerlendirmelerde bulundu. Splitter, "Çok kötü yenildik. Fenerbahçe hücum ve savunmada çok iyiydi. Çok zor atışları başardılar. Savunmaları çok iyiydi. Biz ise fiziksel olarak çok iyi değildik. Fenerbahçe çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bugün ribaundları domine etti"

Eşleşmenin 3. maçıyla ilgili ise Brezilyalı başantrenör, "Çok klişe bir şey söyleyeceğim; eve gidip taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Tüm eforumuzu sergileyeceğiz. Atışları kaçırmamamız gerekiyor. Fenerbahçe bugün ribaundları domine etti. Yeni bir şey taraflarımız için. Onlara çok ihtiyacımız var. Destekleri önemli olacak" diye konuştu.