Haberler

12 Dev Adam'ı yurda getiren uçağın kaptanından duygulandıran anons

12 Dev Adam'ı yurda getiren uçağın kaptanından duygulandıran anons
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi, yurda dönüş yaptıkları uçakta unutulmaz anlar yaşadı. Yaptığı anonsla oyuncuları tebrik eden THY pilotu, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız" dedi.

Eurobasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi yurda döndü.

THY PİLOTUNDAN 12 DEV ADAM'A DUYGULANDIRAN ANONS

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Letonya'nın başkenti Riga'dan İstanbul'a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı. Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti.

"BÜYÜK BİR UMUT VE GURUR YAŞATTINIZ"

THY pilotu yaptığı anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilotun bu sözleri üzerine yolcular da alkışlarla milli basketçilere destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Spor
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber

Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.