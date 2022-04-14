THY'nin smaçörü Ada Germen: Kupada finale çıkmak istiyoruz - Haberler

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THY'nin smaçörü Ada Germen: Kupada finale çıkmak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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THY'nin smaçörü Ada Germen: Kupada finale çıkmak istiyoruz

değerlendirdi.VakıfBank maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Germen, "Türkiye Kupası yolunda güçlü rakibimiz VakıfBank'a karşı mücadele edeceğiz.

değerlendirdi.

VakıfBank maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Germen, "Türkiye Kupası yolunda güçlü rakibimiz VakıfBank'a karşı mücadele edeceğiz. Lig etabının bitmesinden sonra bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladık ve çok çalıştık. Teknik ve taktik çalışmalarımızı tamamladık. Mücadeleci bir takımız ve bunu sonuna kadar göstereceğiz. Maçı kazanıp finale çıkmayı çok istiyoruz" dedi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

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