Türk Hava Yolları, İtalyan smaçör Alice Degradi'yi transfer etti
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için İtalyan smaçör Alice Degradi ile anlaştı.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında smaçör Alice Degradi'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol A Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İtalyan smaçör Alice Degradi ile anlaşmaya varmıştır. Alice Degradi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
Kaynak: AA / Metin Arslancan