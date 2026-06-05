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Türk Hava Yolları, İtalyan smaçör Alice Degradi'yi transfer etti

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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için İtalyan smaçör Alice Degradi ile anlaştı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında smaçör Alice Degradi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol A Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İtalyan smaçör Alice Degradi ile anlaşmaya varmıştır. Alice Degradi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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