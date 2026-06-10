Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Beyza Arıcı'yı kadrosuna kattı
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, milli orta oyuncu Beyza Arıcı ile 2026/2027 sezonu için anlaştığını duyurdu.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Beyza Arıcı'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımı, 2026/2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli orta oyuncu Beyza Arıcı ile anlaşmaya varmıştır. Beyza Arıcı'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Can Öcal