THY Euroleague'de Kızılyıldız Liderliğini Sürdürüyor

THY Euroleague'de 4. hafta sona ererken, Sırp temsilcisi Kızılyıldız haftayı lider olarak tamamladı.

THY Eurolegaue'de çift maç haftası geride kaldı. Bu hafta Fenerbahçe ile A. Efes oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'a evinde 76-57'lik skorla kaybederken, ALBA Berlin'i deplasmanda 78-71 mağlup etti. Efes de dış sahada Maccabi Tel Aviv'e 93-91 yenilirken, Olympiakos'a karşı ise İstanbul'da 91-89'luk skorla kazandı.

Lider Kızılyıldız

Euroleague'de geride kalan 4 haftada Sırp ekibi Kızılyıldız, 3 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kızılyıldız'ı aynı galibiyet sayıları bulunan Fenerbahçe, Barcelona, Monaco ve Zalgiris Kaunas takip ediyor. Efes ise 2 galibiyetle 9. sırada yer alırken, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da 2 galibiyetle haftayı 6. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Virtus Bologna yer alıyor.

Euroleague'de 4. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 71 - Fenerbahçe Beko: 78

Maccabi Tel Aviv: 79 - Partizan: 91

Olimpia Milano: 82 - Zalgiris Kaunas: 85

Bayern Münih: 109 - Paris Basketball: 107

Real Madrid: 90 - Panathinaikos: 86

AS Monaco: 101 - Virtus Bologna: 85

Efes: 91 - Olympiakos: 89

Kızılyıldız: 94 - Barcelona: 98

Asvel Lyon-Villeurbanne: 76 - Baskonia: 69 - İSTANBUL