Üye Girişi
Haberler

THY Euroleague'de Kızılyıldız Liderliğini Sürdürüyor

THY Euroleague'de Kızılyıldız Liderliğini Sürdürüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Euroleague'de 4. hafta sona erdi. Sırp ekip Kızılyıldız, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe ve A. Efes ise zorlu maçlarının ardından 2'şer galibiyetle sıralamada yükselmeye çalışıyor.

THY Euroleague'de 4. hafta sona ererken, Sırp temsilcisi Kızılyıldız haftayı lider olarak tamamladı.

THY Eurolegaue'de çift maç haftası geride kaldı. Bu hafta Fenerbahçe ile A. Efes oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'a evinde 76-57'lik skorla kaybederken, ALBA Berlin'i deplasmanda 78-71 mağlup etti. Efes de dış sahada Maccabi Tel Aviv'e 93-91 yenilirken, Olympiakos'a karşı ise İstanbul'da 91-89'luk skorla kazandı.

Lider Kızılyıldız

Euroleague'de geride kalan 4 haftada Sırp ekibi Kızılyıldız, 3 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kızılyıldız'ı aynı galibiyet sayıları bulunan Fenerbahçe, Barcelona, Monaco ve Zalgiris Kaunas takip ediyor. Efes ise 2 galibiyetle 9. sırada yer alırken, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da 2 galibiyetle haftayı 6. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Virtus Bologna yer alıyor.

Euroleague'de 4. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 71 - Fenerbahçe Beko: 78

Maccabi Tel Aviv: 79 - Partizan: 91

Olimpia Milano: 82 - Zalgiris Kaunas: 85

Bayern Münih: 109 - Paris Basketball: 107

Real Madrid: 90 - Panathinaikos: 86

AS Monaco: 101 - Virtus Bologna: 85

Efes: 91 - Olympiakos: 89

Kızılyıldız: 94 - Barcelona: 98

Asvel Lyon-Villeurbanne: 76 - Baskonia: 69 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Basketbol istanbul Dünya Spor Efes

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.