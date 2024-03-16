THY Euroleague'de Fenerbahçe galip, A. Efes mağlup

THY Euroleague'in 29. Haftasında Fenerbahçe evinde Valencia Basket'i mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda ASVEL'e yenildi.

THY Euroleague'de 29. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol takımı Valencia Basket'i 118-88'lik skorla mağlup ederek üst üste 3, toplamda 18. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca 24 isabetle Euroleague'de üçlük rekoru kırdı. A. Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL'e 84-80'lik skorla kaybetti ve 17. yenilgisini aldı. Yunan derbisinde de Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos konuk olduğu Olympiakos'a 71-65'lik skorla mağlup oldu.

Real Madrid liderliğini sürdürüyor

Euroleague'de 29. haftanın ardından Real Madrid 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Madrid'i 20 galibiyetli Barcelona ile 19 galibiyetli Monaco takip ediyor. Fenerbahçe 18 galibiyetle 6, Efes de 12 galibiyetle 14. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin yer aldı.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko: 118 - Valencia Basket: 88

Olympiakos: 71 - Panathinaikos: 65

Kızılyıldız: 80 - Maccabi Tel Aviv: 84

ALBA Berlin: 82 - AS Monaco: 90

Barcelona: 94 - Partizan: 76

Baskonia: 88 - Olimpia Milano: 73

ASVEL: 84 - A. Efes: 80

Bayern Münih: 64 - Zalgiris Kaunas: 58

Virtus Bologna: 74 - Real Madrid: 89 - İSTANBUL