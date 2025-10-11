Haberler

THY Euroleague'de 3. Hafta Sonuçları: Zalgiris Kaunas Lider

THY Euroleague'de 3. Hafta Sonuçları: Zalgiris Kaunas Lider
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euroleague'de 3. hafta geride kaldı. Zalgiris Kaunas, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ve A. Efes maçlarından mağlup ayrıldı.

THY Euroleague'de 3. hafta sona ererken, Zalgiris Kaunas haftayı lider olarak tamamladı.

THY Euroleague'de 3. hafta maçları geride kaldı. Bu hafta Fenerbahçe ile A. Efes oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde Kızılyıldız'a 86-81'lik skorla kaybederken, Efes de dış sahada Partizan'a 93-87'lik skorla yenildi.

Lider Zalgiris Kaunas

Euroleague'de geride kalan 3 haftada Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunurken haftayı 11. sırada kapattı. A. Efes de bu süreçte aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet alırken averajla 14. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Baskonia Vitoria-Gasteiz yer alıyor.

Euroleague'de 3. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv: 90 - 103

Baskonia - Panathinaikos: 84-86

Olimpia Milano - Monaco: 79-82

Partizan - A. Efes: 87

Paris Basketball - Bologna: 90-79

Real Madrid - ASVEL: 85-72

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 81-86

Olympiakos - BC Dubai: 86-67

Barcelona - Valencia Basket: 108-102

Bayern Münih - Zalgiris Kaunas: 70-98 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı

Maçı kazandılar! Yine bir yerlerde skora katkı sağlıyor
İlber Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor

Ortaylı'dan korkutan açıklama: Bu rahatsızlık öncekilere benzemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.