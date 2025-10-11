THY Euroleague'de 3. Hafta Sonuçları: Zalgiris Kaunas Lider

THY Euroleague'de 3. hafta sona ererken, Zalgiris Kaunas haftayı lider olarak tamamladı.

THY Euroleague'de 3. hafta maçları geride kaldı. Bu hafta Fenerbahçe ile A. Efes oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde Kızılyıldız'a 86-81'lik skorla kaybederken, Efes de dış sahada Partizan'a 93-87'lik skorla yenildi.

Lider Zalgiris Kaunas

Euroleague'de geride kalan 3 haftada Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunurken haftayı 11. sırada kapattı. A. Efes de bu süreçte aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet alırken averajla 14. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Baskonia Vitoria-Gasteiz yer alıyor.

Euroleague'de 3. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv: 90 - 103

Baskonia - Panathinaikos: 84-86

Olimpia Milano - Monaco: 79-82

Partizan - A. Efes: 87

Paris Basketball - Bologna: 90-79

Real Madrid - ASVEL: 85-72

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 81-86

Olympiakos - BC Dubai: 86-67

Barcelona - Valencia Basket: 108-102

Bayern Münih - Zalgiris Kaunas: 70-98 - İSTANBUL