THY Euroleague'de 29. Haftanın Heyecanı Başlıyor

THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacak. A. Efes de Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Euroleague'de bu hafta Yunan derbisi oynanacak ve Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, lider Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 29. hafta programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe - ASVEL

21.00 Kızılyıldız - Olimpia Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - Paris Basketball

22.00 ALBA Berlin - Baskonia

22.05 Maccabi Tel Aviv - Monaco

22.30 Virtus Bologna - Real Madrid

14 Mart Cuma

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - A. Efes

22.45 Barcelona - Partizan - İSTANBUL