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THY Euroleague'de 12. Hafta Maçları Başlıyor

THY Euroleague'de 12. Hafta Maçları Başlıyor
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THY Euroleague'de 12. hafta, yarın başlayacak 5 karşılaşma ile heyecanlandıracak. Zalgiris Kaunas ve Baskonia ile başlayan haftada, Fenerbahçe Olimpia Milano'yu, A. Efes ise ASVEL'i konuk edecek. Ayrıca, El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. A. Efes ise Fransa deplasmanında ASVEL ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da Monaco'yu konuk edecek. Bu hafta ayrıca El Clasico heyecanı yaşanacak ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Paris Basketbol - Virtus Bologna

22.45 Barcelona - Real Madrid

29 Kasım Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Panathinaikos - Monaco

23.00 ASVEL - A. Efes - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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