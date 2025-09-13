Haberler

THY, Eurobasket 2025 Finali İçin Ek Sefer Düzenliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol takımının Eurobasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacağına destek olmak isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları, Riga'ya yarın sabah ek sefer planladığını duyurdu.

EUROBASKET 2025'in final maçında Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımını desteklemek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gitmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) yarın sabah ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Şimdi sıra Avrupa zirvesine uçmaya geldi. A Millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları, TK-6907 / 14 Eylül / 08.15 Kupayı alıp dönmek için hazırız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.