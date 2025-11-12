Haberler

Thunder, Warriors'ı Mağlup Ederek 11. Galibiyetini Aldı


Oklahoma City Thunder, NBA'de Golden State Warriors'ı 126-102 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetini elde etti. Shai Gilgeous-Alexander ve Chet Holmgren maçın yıldızları oldu. Ayrıca, Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 102-100'le geçerek önemli bir başarı daha kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Golden State Warriors'ı 126-102 mağlup etti.

Son şampiyon Thunder'a sezonun 11. galibiyetini getiren maçta, Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Chet Holmgren 23 sayı, 11 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Isaiah Joe 18, Ajay Mitchell 17 sayı kaydetti.

Warriors'ta Jonathan Kuminga 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, hastalığı nedeniyle 3 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry, 11 sayı üretti.

Thunder, bu sonuçla sahasındaki 5 maçı da kazandı. Warriors ise deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

76ers evinde kazandı

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i 102-100 mağlup etti.

76ers'ta Justin Edwards 22 sayı, Tyrese Maxey 21 sayı, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Andre Drummond 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Adem Bona ise 14 dakika sahada kalarak 2 sayı, 4 ribaunt, 2 blok üretti.

Celtics'te ise Jaylen Brown 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 7 asist, Anfernee Simons 17 sayıyla maçı tamamladı.

