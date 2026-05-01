THF Erkekler Hentbol Süper Ligi: Giresunspor: 36 İstanbul Gençlikspor: 38
THF Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-off 8. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında İstanbul Gençlikspor'a 38-36 mağlup oldu.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip İstanbul Gençlikspor, ilk yarıyı 22-18 önde kapattı. İkinci yarıda toparlanan Giresunspor farkı 2 sayıya kadar indirse de üstünlüğü ele geçiremedi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde skor avantajını koruyan İstanbul Gençlikspor, sahadan 38-36 galip ayrıldı. Bu sonuçla İstanbul Gençlikspor play-off yarışında önemli bir galibiyet elde ederken, Giresunspor play-off'taki şanssızlığını sona erdiremedi. - GİRESUN