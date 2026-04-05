THF, Bursa Nilüfer Belediyesi ile hentbol salonu için protokol imzaladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Nilüfer Belediyesi ile Bursa'da yapılacak yeni hentbol salonu için arsa tahsis protokolü imzaladı. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

THF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Çebi'nin İstanbul'da açılacak hentbol salonunun ardından Bursa'da yeni bir hentbol salonu için arsa tahsisi anlaşması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde yapımı gerçekleştirilecek hentbol salonu için Çebi ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, arsa tahsisi protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çebi, "Hentbol salonu yapılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 8 dönümlük arazinin 25 yıllığına Türkiye Hentbol Federasyonuna tahsisi süreci tamamlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, Bursa'ya ve Türk hentboluna hentbol salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
