THF, Bursa Nilüfer Belediyesi ile hentbol salonu için protokol imzaladı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Bursa'da yapılacak hentbol salonu için Nilüfer Belediyesi ile arsa tahsis protokolü imzaladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Çebi'nin İstanbul'da açılacak hentbol salonunun ardından Bursa'da yeni bir hentbol salonu için arsa tahsisi anlaşması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde yapımı gerçekleştirilecek hentbol salonu için Çebi ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, arsa tahsisi protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çebi, "Hentbol salonu yapılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 8 dönümlük arazinin 25 yıllığına Türkiye Hentbol Federasyonuna tahsisi süreci tamamlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, Bursa'ya ve Türk hentboluna hentbol salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.