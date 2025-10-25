The Bodrum Cup'ta Final Heyecanı ve Ödül Töreni

Ege'nin en büyük deniz festivali Maximiles Black The Bodrum Cup'ta final heyecanı yaşanıyor. 37. yılında 'Nesillerce' temasıyla düzenlenen organizasyon, gerçekleştirilen etap ile sona erecek.

Bodrum açıklarında 15 deniz millik parkurda yelken açan tekneler, gün boyunca son puanları toplamak için rüzgarla mücadele ediyor. Her yıl binlerce deniz tutkununu bir araya getiren The Bodrum Cup, bu yıl da sadece bir yarış değil, dostluğun, emeğin ve kuşaklar arası deniz sevgisinin sembolü oldu.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışın son gününe ilişkin yaptığı açıklamada, "37 yıldır süren bu büyük yolculuk, bu etapla daha da anlamlı hale geldi. The Bodrum Cup, denizciliği bir yaşam biçimi olarak gören herkesi aynı rüzgarın altında buluşturdu. Bu mirası geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Akşam saatlerinde Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenecek törenle dereceye giren ekipler ödüllerini alacak. Gaye Su Akyol'un sahne alacağı konserle 37. yıl coşkusu müzikle taçlanacak.

Bir hafta boyunca deniz, dostluk ve müzikle dolan Bodrum sularında yelkenler bu akşam son kez fora edilecek. - MUĞLA