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TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Başladı

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Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da seçme müsabakalarıyla başladı. İlk raund ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu, seçme müsabakalarıyla Antalya'da başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle müsabakaların birinci raundu iptal edildi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında düzenlenen müsabakalara, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Regnum Golf Kulübü, İnfinity Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 22'si erkek toplam 40 sporcu katıldı.

3 gün sürecek turnuvanın ilk raundu 3 grubun çıkışları ile başladı. Aşırı yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk gün birinci raund müsabakaları federasyon yetkilileri tarafından alınan kararla iptal edildi. Turnuva yarın yapılacak 2'nci raund müsabakaları ile devam edecek. Seçme müsabakaları 23 Ocak'ta oynanacak 3'üncü raund mücadelesi ile sona erecek.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Recep Turan, "Bugün seçmelerini yapacağımız mücadele kötü hava şartları nedeniyle iptal oldu. Müsabakalar yarın devam edecek. 18 kız, 18 erkek çocuğumuzun mücadele edeceği Türkiye Golf Turu elemeleri için buradayız. Seçmelerde başarılı olan çocuklarımız 8 ayak üzerinden Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek. Türkiye Golf Turu'nda dereceye giren çocuklarımız ülkemizi yurt dışındaki turnuvalarda temsil edecek" dedi.

2024 TGF Türkiye Golf Turu'nda bu yıl 18 erkek, 18 kadın sporcu mücadele edecek. 2024 TGF Türkiye Golf Turu toplam 8 ayaktan oluşacak, her ayakta sporcular 3'er raund yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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