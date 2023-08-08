TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan ikinci raund müsabakalarıyla devam ediyor. Şampiyonada birçok kulüpten 75 oyuncu yer alıyor ve müsabakalar sonunda dereceye giren oyuncular ödüllendirilecek.