TGF Federasyon Kupası'nda Elif Gençoğuz birinci oldu

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası, 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda oynandı. Oynanan iki raund sonunda Kemer Golf Kulübü'nden Elif Gençoğuz elde ettiği 157 gross skorla TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdırdı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası, 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda oynandı. Oynanan iki raund sonunda Kemer Golf Kulübü'nden Elif Gençoğuz elde ettiği 157 gross skorla TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdırdı. <8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan turnuvada Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı toplam 76 golfçü sahaya çıktı.