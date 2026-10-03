Haberler

TFF, Ziraat Türkiye Kupası hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyelerine verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili ve üyelerince yapılacağını duyurdu. Atamalar geçici olarak bu isimlerce gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu : "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar