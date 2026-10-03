TFF, Ziraat Türkiye Kupası hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyelerine verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu : "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı