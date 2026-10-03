TFF, Ziraat Türkiye Kupası hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyelerine verdi

TFF, Ziraat Türkiye Kupası hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyelerine verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili ve üyelerince yapılacağını duyurdu. Atamalar geçici olarak bu isimlerce gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu : "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir".
Kaynak: İhlas Haber Ajansı