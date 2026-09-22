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TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maç programını 6-8 Ekim için açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakalarının programını açıkladı. Açıklamaya göre maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak; programda karşılaşmaların saatleri ve sahaları da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

6 Ekim Salı:

14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor (Eren)

14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)

7 Ekim Çarşamba:

14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)

14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)

14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)

14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)

14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)

14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)

14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)

14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)

14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)

14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)

14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)

14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)

14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)

14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)

20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

8 Ekim Perşembe:

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

Kaynak: AA
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