Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

TFF yetkilisinden bomba itiraf: Hakemlerin yarısı testleri geçemedi

TFF yetkilisinden bomba itiraf: Hakemlerin yarısı testleri geçemedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'deki hakemlerin yarısının uygulanan yeni fiziksel testleri geçemediğini açıkladı. Pereira, bu durumun yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

HAKEMLERİN YARISI TESTLERİ GEÇEMEMİŞ

Pereira, Türk hakemliğinin genel durumunu analiz ederken, eğitim süreçlerinden fiziksel testlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Pereira, Süper Lig'deki hakemlerinin yarısının uygulanan yeni fiziksel testleri geçemediğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Pereira, "Uygulanan yeni testler sonucunda hakemlerin yarısı fiziksel testleri geçemedi. Bunun yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak bu durum, fiziksel hazırlığın daha da geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmaları gerektiği için bu testleri ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.