TFF yetkilisinden bomba itiraf: Hakemlerin yarısı testleri geçemedi

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira, Süper Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

HAKEMLERİN YARISI TESTLERİ GEÇEMEMİŞ

Pereira, Türk hakemliğinin genel durumunu analiz ederken, eğitim süreçlerinden fiziksel testlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Pereira, Süper Lig'deki hakemlerinin yarısının uygulanan yeni fiziksel testleri geçemediğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Pereira, "Uygulanan yeni testler sonucunda hakemlerin yarısı fiziksel testleri geçemedi. Bunun yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak bu durum, fiziksel hazırlığın daha da geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmaları gerektiği için bu testleri ciddiye almalıyız." ifadelerini kullandı.