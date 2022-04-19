TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı - Haberler

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TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF -TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı başladı

TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı Eskişehir TÜFAD'ın ev sahipliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF-TÜFAD Efsane Futbolcu Ender Konca Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı Eskişehir TÜFAD'ın ev sahipliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında başladı.

18-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek programda 30 katılımcı eğitim alacak. TFF antrenör eğitmenleri Sercan Görgülü, Nedim Karadeniz'in vereceği eğitim öncesi açılış programı gerçekleştirildi. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, EASKF Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl tüm katılımcılara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Futbol, Spor, Haberler

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