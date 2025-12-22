Trendyol 1 Lig'de 20-22. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 20-22. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 20, 21 ve 22. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

20. hafta

9 Ocak Cuma

14.30 Vanspor FK - Boluspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK

10 Ocak Cumartesi

13.30 Serikspor - İstanbulspor

16.00 Adana Demirspor - Esenler Erokspor

19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

11 Ocak Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Hatayspor

13.30 Sarıyer - Iğdır FK

16.00 Sivasspor - Erzurumspor FK

19.00 Pendikspor - Bodrum FK

12 Ocak Pazartesi

20.00 Manisa FK - Ümraniyespor

21. hafta

16 Ocak Cuma

20.00 Çorum FK - Adana Demirspor

17 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor - Manisa FK

13.30 Bandırmaspor - Pendikspor

19.00 Esenler Erokspor - Vanspor FK

18 Ocak Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Boluspor - Sarıyer

19.00 Ümraniyespor - Serikspor

19 Ocak Pazartesi

14.30 Iğdır FK - Sakaryaspor

17.00 İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Bodrum FK - Sivasspor

22. hafta

23 Ocak Cuma

20.00 Adana Demirspor - Bandırmaspor

24 Ocak Cumartesi

13.30 Serikspor - Esenler Erokspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor

16.00 Vanspor FK - Iğdır FK

19.00 Pendikspor - Erzurumspor FK

25 Ocak Pazar

13.30 Hatayspor - Ümraniyespor

13.30 Sarıyer - Çorum FK

16.00 Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Manisa FK - İstanbulspor

26 Ocak Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Bodrum FK - İSTANBUL