TFF, tepkilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta'ya sahip çıktı: Değiştirme düşüncemiz yok

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASI PAYLAŞIM YAPMA MODASI BAŞLADI"

Süper Lig devlerini de eleştiren Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Marka değeri koruma adına maalesef hiç dikkat etmiyoruz. Tüm takımlar, kendilerine göre doğru saydıkları şeye. Bir de moda başladı. Devre arası paylaşım yapma. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor." dedi.

"BAŞKANIMIZI YENİ DEĞİŞTİRDİK, FARKLI BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Büyükekşi, "Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları, kendi taktikleri ile ilgilensinler. Hakemler mutlaka hata yapabilir. Önemli olan iyi niyettir. Biz MHK başkanımızı yeni değiştirdik. Farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Ligin sonuna geldikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme nedeniyle daha çok stres oluyor. Bir yandan sosyal medya ile, bir yandan basın ile hakemlerimizi baskı altına almayalım. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAFLIK GEREĞİ BUNU ÖZELLİKLE AÇIKLADIK"

Öte yandan derbinin hakemine de değinen Mehmet Büyükekşi, "Bu hafta sadece Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi manuel olarak atandı. Bu konuda MHK'nın bir talebi oldu. Biz de inceledik ve Belçika'da da benzer uygulamalar oluyor. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu özellikle açıkladık." dedi.