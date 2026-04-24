TFF Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü hakkında verilen Kulüp Lisans Kurulu kararını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne verilen Kulüp Lisans Kurulu kararını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, başkent temsilcisine Kulüp Lisans Kurulu tarafından hükmedilen kararın kaldırıldığı belirtildi.

İskenderunspor'un itirazı ise Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığından reddedildi.