Tahkim Kurulu, Leroy Sane'nin 2 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Galatasaray ve Samsunspor'a verilen para ve tribün kapama cezaları da onaylandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Sane'ye verilen 2 maç men cezasında değişime gitmedi.

Galatasaray'a verilen 330 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Samsunspor'un kısmi tribün kapama cezası da kurul tarafından onandı.

RAMS Başakşehir'e çim saha sorumlusunun stat denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 220 bin lira para cezasının ise kaldırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
