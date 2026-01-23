Haberler

TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti. Daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken, 5 hakemin faal hakemliği de sonlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
