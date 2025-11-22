Haberler

Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen 67 hakemin itirazını reddetti. 82 hakem ise cezalara itiraz etmedi. Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

  • Tahkim Kurulu, 67 hakemin itirazlarını değerlendirerek PFDK'nin verdiği 8 ila 12 aylık cezaları onadı.
  • 149 hakemin kariyeri, cezaların kesinleşmesiyle sona erdi.
  • PFDK, Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

149 HAKEMİN KARİYERİ BİTTİ

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

3 HAKEMLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
