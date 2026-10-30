Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezasını onadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men ve 67 bin lira para cezasını onadı. Kurul, Fenerbahçe müsabakasındaki kavga eylemi nedeniyle verilen cezaya yapılan itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor

Takımdan apar topar gönderilmişti! Galatasaray'a geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Mersin'de çöken merdivenin altında kalan işçi öldü

Depremde ailesini kaybetmişti! Çöken merdivenin altında can verdi
LGS sınav tarihi belli oldu

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi açıklandı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi

81 ilde geçerli olacak! Limitler değişti
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Birilerinin hoşuna gitmeyecek! Nihat Hoca tartışmalara noktayı koydu
Trump'a kritik savaş brifingi! İran için düğmeye basılabilir

Savaş mı başlıyor? Bu adım hayra alamet değil
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı

Kendi vekili, Dervişoğlu'na baş kaldırdı! Sözleri çok ağır
Kriz büyüyor: Mbappe'nin şimdi de formalarını yaktılar

Kriz büyüyor: Şimdi de formalarını yaktılar