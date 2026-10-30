TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men cezasını onadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men ve 67 bin lira para cezasını onadı. Kurul, Fenerbahçe müsabakasındaki kavga eylemi nedeniyle verilen cezaya yapılan itirazı reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.
Kurul, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.
Kaynak: AA