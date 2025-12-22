Haberler

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itiraz dosyalarını oy birliğiyle reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
title