TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını Youtube üzerinden paylaştı. Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Kocaelispor - Samsunspor maçlarındaki kritik anlar ve hakem kararları detaylı olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının 21. dakikasında hakem Ozan Ergün, 'potansiyel kırmızı kart incelemesi' için VAR monitörüne çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Ergün, Sanchez'e sert müdahalede bulunan Doh'a kırmızı kart gösterdi.

Kocaelispor - Samsunspor müsabakasının 36. dakikasında, Kocaelispor atağı sonrası hakem VAR'dan 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisi aldı. Kenara gelerek pozisyonu bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, ceza sahası içerisinde elle oynama belirlenemediği gerekçesiyle oyunu devam ettirdi.

Kocaelispor - Samsunspor müsabakasının 42. dakikasında hakem Zorbay Küçük, 'potansiyel kırmızı kart incelemesi' için bir kez daha VAR monitörüne çağırıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Zorbay Küçük, Kocaelisporlu Petkovic'e ciddi faullü oyun nedeniyle kırmızı kartını çıkardı.

Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin 90+1. dakikasında Cenk Tosun'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu VAR'ın uyarısıyla 'potansiyel penaltı incelemesi' için yeniden izleyen hakem Yasin Kol, rakip oyuncunun temasını belirleyerek sahaya döndü ve konuk ekip lehine penaltı çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
