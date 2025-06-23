TFF PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı Atandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda gerçekleşen istifaların ardından yeni atamaları duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir. PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Pınarbaşı, Adır ve Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Av. Taha Çalık ve Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL