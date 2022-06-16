TFF Başkan adayı Büyükekşi: Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Mehmet Büyükekşi, "Gördüm ki bir konuda hepimiz mutabıkız. Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven" dedi.

TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda en önemli şeyin güven olduğunu söyleyerek, "Gördüm ki bir konuda hepimiz mutabıkız. Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven. Rahmetli Hasan Doğan'ın yol arkadaşıydım, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Ben bu yola güven, istikrar ve adalet prensibiyle çıkıyorum. Ortak arzumuz için hepinizi samimi desteğini talep ediyorum. Başarıya giden yolda böylece daha kısa sürede hedefe ulaşırız" dedi.

Büyükekşi son olarak teşekkürde bulunarak, "Gün, futbolu hak ettiği değerlere kavuşturma ve emek verme günü. Özellikle bana çok büyük bir destek verdiniz. Siz, beni güvenerek bu kürsüye çıkardınız, ben de size çok güveniyorum. Yapacak çok iş var. Biz olarak yapacağız. Marka değeri yüceltebilmek için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.